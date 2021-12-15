Препарат Rochе против рака легких показал высокую эффективность в ходе испытаний

Roche представила результаты испытаний препарата против рака легких, основанный на блокировке белков TIGIT. Наибольшую эффективность средство показало у пациентов с высоким уровнем экспрессии белка PD-L1.

Roche обнародовала данные испытаний препарата — ингибитора белка TIGIT под названием tiragolumab, направленного против метастатическоого немелкоклеточного рака легкого. Компания сообщила, что препарат показал высокую эффективность и хороший профиль безопасности в ходе исследования II фазы CITYSCAPE. Tiragolumab в сочетании с «Тецентриком» сравнивался с одним только «Тецентриком» в качестве терапии первой линии для PD-L1-положительного метастатического НМРЛ. Об этом сообщает PharmaLive.

В получавшей tiragolumab и «Тецентрик» группе терапия снизила риск выживаемости без прогрессирования заболевания (PFS) на 38% и улучшила общую частоту ответа (ORR) на 38,8% по сравнению с 20,6% для группы, получавшей только «Тецентрик».

При этом наибольшую эффективность комбинация показала у пациентов, опухоли которых экспрессируют высокий уровень белка PD-L1, который связан с ответом на иммунотерапию. У таких людей риск PFS снизился на 71%, а частота ответа составила 69%, тогда как в группе «Тецентрика» — 24%.

Tiragolumab стал первой анти-TIGIT-терапией, которой американское FDA в комбинации с «Тецентриком» присвоило статус прорывной терапии для лечения пациентов первой линии с НМРЛ. Результаты III фазы исследования терапии SKYSCRAPER-01 должны быть опублкиваны в конце 2022 года.

TIGIT — протеин и иммунный рецептор, который находится на некоторых Т-клетках и натуральных киллерах (NK). Воздействие на эти протеины может деактивировать способность опухоли уклоняться от иммунной системы.

В июне этого года британская GSK заключила с iTeos Therapeutics соглашение на разработку моноклональных антител против рака на 2 млрд долл. Моноклональные антитела EOS-448 также действуют как средство против TIGIT.

Николай Соколов

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