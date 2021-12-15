Центр лекобеспечения определил поставщика ремдесивира в регионы

Центр лекобеспечения заключит договор на поставку ремдесивира в регионы с компанией «Примафарм», которая единственная подала заявку на участие в аукционе.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан определил поставщика препарата ремдесивир в регионы. Московская компания «Примафарм» единственная подала заявку на участие, с ней и будет заключен договор. Информация об аукционах размещена на портале zakupki.gov.ru.

Закупается ремдесивир лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) закупается в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 19.11.2021 № 3261-р.

Начальная (максимальная) цена контракта: 204 563 040,00 руб.

В ноябре договоры на поставку ремдесивира Центр лекобеспечения заключил с компаниями «Примафарм» и «Профарм».

23 ноября сообщалось, что правительство направит на лекарства для лечения коронавирусной инфекции свыше 4,8 млрд руб. На эти средства планируется закупка регданвимаба, бамланивимаба+этесевимаба, касиривимаба+имдевимаба, сотровимаба и ремдесивира. Ожидается, что лекарства поступят в медучреждения до конца года.

Елена Сидорова

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