Минздрав зарегистрировал новую вакцину от желтой лихорадки

В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики желтой лихорадки. Соответствующее решение Минздрава появилось в ГРЛС. Желтая лихорадка входит в перечень особо опасных инфекций.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину «СинСаВакТМ», предназначенную для профилактики желтой лихорадки. Владелец регистрационного удостоверения ООО «Смартбиотех». Такая информация появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Вакцина будет выпускаться во флаконах в комплекте с растворителем. Согласно ГРЛС, «СинСаВакТМ» ждал одобрения Минздрава с ноября 2020 года. Зарегистрированная вакцина является аттенуированной или ослабленной. Живые ослабленные вакцины изготавливают из микроорганизмов с пониженной патогенностью, но выраженной иммуногенностью. Желтая лихорадка входит в перечень особо опасных инфекций для России.

Производителем и упаковщиком вакцины будет Центр им. М.П. Чумакова. Владелец РУ ООО«Смартбиотех» в реестре обозначен также как производитель в промежуточных стадиях изготовления лекарственной формы вакцины.

По данным ГРЛС, в России зарегистрирована еще одна вакцина под торговым наименованием «Вакцина желтой лихорадки живая сухая». Производителем ее также является Центр им. М.П. Чумакова. РУ на этот препарат действует с 2009 года.

По данным СПАРК, Центр им. М.П. Чумакова является одним из учредителей компании ООО «Смартбиотех» и имеет 25% доли в ней.

Предприятие института полиомиелита им. М.П. Чумакова является одним из крупнейших мировых производителей вакцины от желтой лихорадки. Согласно данным RNC Pharma за десять месяцев 2020 года Россия поставила 939 тыс. упаковок вакцины на сумму 2,5 млрд руб. Больше половины экспортируемой вакцины Россия поставляет в Нигерию.

По данным AlphaRM, за десять месяцев 2021 года в госсегменте закуплено 173 упаковки данной вакцины на сумму 1,2 млн руб.

Вакциной от желтой лихорадки прививаются граждане России, выезжающие в страны, где есть риск заражения болезнью.В 2020 году в России против желтой лихорадки было вакцинировано примерно 11,6 тыс. человек. Об этом свидетельствует письмо Роспотребнадзора № 02/5670-2021-32 от 24.03.2021 года. Перечень центров вакцинации, где можно вакцинироваться от желтой лихорадки, ежегодно размещается на официальном сайте Роспотребнадзора. В письме ведомства также указано, что такие пункты функционируют в 49 регионах.

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание, передающееся комарами, характеризуется тяжелыми изменениями со стороны крови, высокой температурой тела, поражением печени и почек. При молниеносно протекающей форме болезни больной умирает через 3—4 дня. Желтая лихорадка распространена в некоторых странах Южной и Центральной Америки и Африки. ВОЗ ежегодно публикует перечень стран, в которых существует наличие риска ее передачи, а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки для путешественников. Согласно рекомендациям ВОЗ свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки действительно в течение всей жизни. Однако ревакцинацию при необходимости можно проводить через 10 лет.

Вероника Догузова

pharmvestnik