Правительство выделило еще 22 млрд руб. на лечение детей с редкими заболеваниями

Правительство направит фонду «Круг добра» и Центру лекобеспечения 22 млрд руб. Это уже четвертый транш в текущем году на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Их общая сумма составила запланированные на этот год 60 млрд руб.

На лекарства и оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с редкими заболеваниями правительство направит 22 млрд руб. Распоряжение об этом подписал премьер-министр, сообщает пресс-служба кабинета министров. Средства пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации более 21,7 млрд руб.

Еще 104 млн руб. направят на приобретение зарегистрированных в России препаратов, которым занимается Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан.

«Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Правительство уже не первый раз направляет средства для лечения подопечных фонда. Первый транш в 10 млрд руб. был направлен фонду в феврале, в мае выделили еще 10 млрд руб., а в июне на закупку лекарств направлено 17,9 млрд руб. Таким образом, общая сумма средств для фонда составила запланированные на этот год 60 млрд руб.

На 2022 год запланировано 78,6 млрд руб., на 2023 год — 84 млрд руб.

Елена Сидорова

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