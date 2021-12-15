Eli Lilly и Regor Therapeutics займутся разработкой препаратов от нарушений обмена вещества

Eli Lilly договорилась с компанией Regor Therapeutics совместно разработать препарат против нарушений метаболизма. Regor получит 50 млн долл. авансом и имеет право на дополнительные выплаты размером до 1,5 млрд долл.

Eli Lilly заключила соглашение с Regor Therapeutics по разработке методов лечения метаболических нарушений. Eli Lilly заплатит Regor аванс в размере 50 млн долл., который будет включать инвестиции в акционерный капитал. Кроме того, Regor будет иметь право на выплаты в размере до 1,5 млрд долл., а также на роялти, сообщает FirstWordPharma.

По условиям сделки Eli Lilly получает права на некоторую интеллектуальную собственность Regor, но обе компании будут иметь возможность использовать уже имеющиеся соединения и технологии обеих производителей. Eli Lilly будет также отвечать за клинические исследования, производство и коммерциализацию препаратов, за исключением Китая, Макао, Гонконга и Тайваня.

«Технология Regor также позволит нам еще больше ускорить инновации и представить революционные методы лечения ожирения и диабета», — заявила вице-президент по исследованиям диабета и клиническим исследованиям в Eli Lilly Рут Гимено

Компания Regor, основанная в 2018 году, использует платформу Computer Accelerated Rational Discovery (CARD) для разработки лекарств для своих трех основных областей — онкологии, иммунологии и нарушений обмена веществ.

Кроме того, Eli Lilly заключила соглашение с Foghorn Therapeutics с целью разработки онкологических препаратов, пишет FirstWordPharma. Компания заплатит Foghorn 300 млн долл. авансом в рамках сделки, чья потенциальная цена может вырасти до 1,3 млрд долл., Eli Lilly также вложит 80 млн долл. в акционерный капитал Foghorn.

Николай Соколов

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