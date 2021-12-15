«Аптека.ру» сохранила лидерство в e-com-сегменте российской фармацевтической розницы

По итогам I—III квартала 2021 года компания RNC Pharma составила рейтинг российских аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы.

Абсолютным лидером фармацевтического e-com-сегмента продолжает оставаться сервис «Аптека.ру». Объем выручки сервиса за три квартала 2021 года составил 42,2 млрд. руб. Прирост продаж вырос на 16%, что обусловлено увеличением числа аптек — партнеров «Аптека.ру». На начало октября 2021 года их стало больше на 4950 объектов, а суммарное количество достигло 20 852 аптек.

Таб. ТОР5 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—III кв. 2021 г.:

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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