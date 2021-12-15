Правительство продлило упрощенный порядок регистрации медицинских изделий до 2025 года

В России продлевается на три года упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Выданные ранее разрешения также будут действовать до 1 января 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым продлевается на три года упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства.

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на три года.

Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

«Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Ранее правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусной инфекцией до 1 января 2023 года. Это также позволит не допустить перебоев с поставками препаратов.

Ранее Мишустин говорил, что этот порядок распространяется почти на 450 наименований медицинских изделий, необходимых для оказания помощи при COVID-19.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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