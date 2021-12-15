Решение об обращении лекарств в условиях ЧС предложили принимать специальной комиссии

Решение ‎о возможности временного обращения лекарств, предназначенных для применения при ЧС ‎и для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность ‎для окружающих, предложили принимать специальной межведомственной комиссии. В нее войдут представители Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, ФТС и других организаций.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале проект приказа «О межведомственной комиссии по вопросу принятия решения о возможности временного обращения ‎серии (партии) лекарственного препарата для медицинского применения, который предназначен для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих ‎опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов».

Состав межведомственной комиссии формируется из представителей Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, ФТС и других организаций.

В документе приводятся требования к членам комиссии. В частности, они должны иметь высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности или государственной гражданской службы не менее трех лет.

Решение о возможности (невозможности) временного обращения лекарственного препарата принимается при единогласной поддержке всех присутствующих на заседании членов межведомственной комиссии, в том числе дистанционным способом, путем открытого голосования.

Правительство продлило до конца следующего года действие регистрационных удостоверений на временное обращение лекарств, используемых в условиях ЧС и для профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Продолжит работать и упрощенный порядок получения таких документов.

Елена Сидорова

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