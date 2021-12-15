«Авексима» увеличит до 6,5 млрд рублей инвестиции в строительство завода в Московской области

Фармкомпания «Авексима» и АО «Корпорация развития Московской области» 9 декабря подписали дополнительное соглашение о расширении сотрудничества по строительству завода в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области. «Авексима» увеличит инвестиции в реализацию проекта еще на 1,5 млрд рублей. Фармкомпания «Авексима» и АО «Корпорация развития Московской области» 9 декабря подписали дополнительное соглашение о расширении сотрудничества по строительству завода в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области. «Авексима» увеличит инвестиции в реализацию проекта еще на 1,5 млрд рублей.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, площадь участка для завода «Авексимы» будет расширена с 20 до 33 га, а инвестиции в его строительство будут увеличены до 6,5 млрд рублей. Проект будет реализован в две очереди.

В индустриальном парке «Есипово» планируется производство инновационных препаратов, в числе которых – лекарства для терапии онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний и ВИЧ-инфекции, иммуномодуляторы и дженерики.

Впервые о намерении построить завод в Московской области «Авексима» сообщила в ноябре 2017 года. Инвестиции в проект оценивались в 4 млрд рублей, однако других подробностей о проекте не было. В феврале 2021 года компания заявила, что определилась с параметрами завода в «Есипово». Инвестиции за это время выросли с 4 до 5 млрд рублей, тогда же в компании рассказали, что начать строительство планируется во II квартале 2021 года, а ввести комплекс в эксплуатацию – через два года.

«Авексима» работает на мощностях Ирбитского химико-фармацевтического завода в Свердловской области и «Авексима Сибирь» (прежнее название – Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод) в Кемеровской области. Компания занимается производством активных фармсубстанций и готовых лекарственных средств. По данным СПАРК-Интерфакс, компания была зарегистрирована в 2011 году и на 100% принадлежит кипрской Avexima ltd. Выручка компании в 2020 году составила 6,51 млрд рублей, чистая прибыль – 682,45 млн рублей.