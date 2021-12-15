В Сент-Винсенте и Гренадинах зарегистрировали «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах. Она может использоваться как самостоятельно, так и в качестве бустерной инъекции.

Власти государства Сент-Винсент и Гренадины одобрили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», сообщется в официальном Twitter-аккаунте препарата. Это 22-ая страна, одобрившая вакцину. Ее разрешили применять в качестве самостоятельного препарата или для ревакцинации.

Двухкомпонентный препарат «Спутник V» Сент-Винсент и Гренадины зарегистрировали еще в феврале. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Елена Сидорова

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