Минздрав пояснил порядок продления обращения зарегистрированных по ускоренной схеме лекарств

Держатели регистрационных удостоверений на лекарства, зарегистрированные по ускоренной схеме и применяемые для лечения COVID-19, могут продлить их действия.

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава опубликовал письмо, где пояснил порядок продления обращения лекарств, зарегистрированных по ускоренной схеме. В связи с продлением срока действия до 1 января 2023 года регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с постановлением № 441, подлежат замене до 1 января 2022 года.

В случае необходимости продления разрешения на временное обращение необходимо предоставить в Минздрав соответствующее заявление в срок до 20 декабря 2021 года.

О том что, срок действия регистрационных удостоверений на лекарства, зарегистрированные по ускоренной программе, будет продлен, премьер-министр Михаил Мишустин заявил месяц назад. «Продолжит работать и упрощенный порядок получения таких документов. Это позволит избежать перебоев с поставками медикаментов, своевременно предоставлять их пациентам и быстро вводить в оборот новые лекарства», — заявил Мишустин.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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