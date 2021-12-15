В России отменена регистрация вакцины от гриппа «Ваксигрип»

По заявлению АО «Санофи-авентис груп» отменена регистрация на инактивированную противогриппозную сплит-вакцину «Ваксигрип». Компания планирует поставлять в Россию другую вакцину – «ВаксигрипТетра».

Минздрав отменил регистрацию на инактивированную сплит-вакцину для профилактики гриппа «Ваксигрип» производства Sanofi, следует из ГРЛС. Заявление об отзыве регистрации подало российское подразделение производителя АО «Санофи-авентис груп».

Согласно данным Росздравнадзора, за последние два года в гражданский оборот была введена одна серия вакцины в октябре 2020 года.

При этом Sanofi в сентябре 2021 года получила регудостоверение на другую противогриппозную вакцину – сплит-вакцину для профилактики гриппа четырехвалентную интерактивную «ВаксигрипТетра». В гражданский оборот пока ни одной серии не вводилось.

Согласно данным ВОЗ, трехвалентные вакцины содержат вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий — Ямагата или Виктория. В четырехвалентные вакцины входят все четыре компонента.

В России зарегистрирована еще одна импортная вакцина от гриппа — «Инфлювак» — компании Abbott. За последние два года в гражданский оборот препарат не вводился.

Как писал «ФВ», за десять месяцев 2021 года Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава закупил 15,8 млн упаковок противогриппозной вакцины на сумму 13,7 млрд руб. Закупки в дозах снизились на 20%. За десять месяцев 2020 года Минздрав для нужд НКПП закупил 75,56 млн доз, за десять месяцев 2021 года — 60,2 млн доз, то есть на 15,3 млн меньше.

Большинство граждан получают трехвалентную противогриппозную вакцину. Центр лекобеспечения в текущем году закупил две трехвалентные вакцины: «Совигрипп» — 11,1 млн упаковок почти на 6 млрд руб. и «Флю-М» — 1,1 млн упаковок на 1,8 млрд руб.

С 2020 года власти для Нацкалендаря стали приобретать четырехвалентную вакцину «Ультрикс-Квадри». В прошлом году Минздрав закупил 7,5 млн упаковок на 2,8 млрд руб., а в 2021 году — 1,6 млн упаковок на 5,9 млрд руб. В текущем году изменилась фасовка закупленной «Ультрикс-Квадри»: с одной дозы в упаковке до десяти. Поэтому в дозах этой вакцины закуплено больше: 16 млн в 2021 году против 7,5 млн в 2020-м.

Елена Калиновская

pharmvestnik