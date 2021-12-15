Попова заявила о создании тест-системы для выявления варианта «Омикрон»

Российские специалисты создали новую тест-систему для выявления варианта коронавируса «Омикрон». В России выявлено уже 16 человек, вакцинированных этим штаммом.

В России создана новая тест-система для выявления варианта коронавируса «Омикрон». Сейчас она испытывается в ЮАР, куда 13 декабря прибыли специалисты Роспотребнадзора и Минздрава. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — уточнила она на общем собрании РАН (цитата по «Интерфакс»).

Всего в России выявлено уже 16 человек, у которых обнаружен вариант «Омикрон», из них 11 человек были ранее вакцинированы. Все они вернулись из ЮАР и сопредельных стран. Болезнь у них протекает в легкой форме, сообщила Попова. На изоляции находится 177 человек, прибывших из стран Африки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце ноября сообщала об обеспокоенности в связи с выявлением в ЮАР нового варианта COVID-19 «Омикрон». В России первые случаи заражения этим вариантом Роспотребнадзор зафиксировал 6 декабря.

Исследователи из Франкфуртского университета имени Гёте провели испытания, показавшие нулевой уровень нейтрализации нового варианта коронавируса «Омикрон». Такие данные были получены у пациентов после двух доз вакцин Moderna и BioNTech.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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