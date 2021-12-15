Глава Роспатента пояснил включение в фармреестр только патентов на химические соединения

В разрабатываемый фармреестр патентов планируют включать только патенты на химические соединения. Это связано с тем, что пока нет единого мнения о том, какие виды патентов должен включать реестр, пояснил глава Роспатента. Он отметил, что другие объекты интеллектуальной собственности тоже могут войти в реестр, но после обсуждения в фармсообществе.

Причиной включения в фармреестр патентов, разрабатываемых Министерством экономического развития и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, только фармакологически активных веществ связано с отсутствием единого мнения по поводу использования в реестре и других видов патентов. Об этом сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев, передает корреспондент «ФВ».

«В самой фарме сложные подходы к тому, что должно включаться в реестр. Наряду с самим соединением, конечно, в дальнейшем возможно включение других видов патентной охраны, но это будет произведено после обсуждения с фармацевтическим сообществом и выработкой ими какого-то общего подхода», — сообщил Ивлиев. При этом, уточнил он, включение в реестр патентов на химические соединения одобряют все участники рынка.

Стоит отметить, что ранее представители отрасли указывали на необходимость включить в такой реестр все виды патентов.

По мнению Ивлиева, законопроект «в достаточной степени» регулирует поставленные вопросы о защите изобретений в сфере интеллектуальной собственности. «Это закон, по которому будет определяться соответствие лекарственного средства и защищающего его патента. Эта информация будет доступна при регистрации лекарственных средств, при рассмотрении споров, которые могут возникать, при государственных закупках и в судах. Такой подход, с одной стороны, не препятствует дальнейшим научным исследования и разработкам лекарственных средств в базе уже имеющихся изобретений, но и в то же время в достаточной степени будет защищать права обладателей патентов», — пояснил Ивлиев. По его словам, Государственная дума может рассмотреть документ в период следующей сессии.

В то же время законопроект в текущей редакции никак не обязывает Минздрав, суд и другие органы использовать данные реестра, например, при регистрации лекарств или рассмотрении споров. Участники отрасли не раз говорили о необходимости закрепления таких обязательств, так называемой «патентной увязке».

Законопроект был опубликован на Федеральном интернет портале нормативных правовых актов. Его обсуждение должно было закончиться 8 декабря.

Фото: пресс-служба Роспатента

Маргарита Грошева

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