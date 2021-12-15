АФК «Система» выкупила у ВТБ долю в «Биннофарм Групп» за 9 млрд рублей

Дочерняя компания АФК «Система» выкупила у ВТБ акции компании, владеющей уставным капиталом «Биннофарм Групп» через Ristango Holding Limited. Сумма сделки составила 9,06 млрд руб.

ООО «Система Телеком Активы», дочерняя компания АФК «Система», выкупила за 9,06 млрд руб. принадлежащие ВТБ акции Sinocom Investments Limited. Она владеет акциями Ristango Holding Limited (владелец 100% уставного капитала «Биннофарм Групп»), сообщает пресс-служба АФК «Система».

В июне сообщалось, что «Система Телеком Активы» продала ВТБ пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал. Сумма сделки составила 7 млрд руб. 28 июля 2021 года группа выкупила принадлежащие банку ВТБ акции Ristango Holding Limited на сумму 6,7 млрд руб.

ВТБ выступил финансовым партнером АФК «Система» для приобретения активов в фармацевтической отрасли. В результате этого партнерства «Биннофарм Групп» стал одним из крупнейших российских производителей лекарственных препаратов, консолидировав 88,6% ПАО «Синтез», 100% АО «Биоком», 95,4% АО «Алиум», а также 75% АО «Биннофарм».

Таким образом, АФК «Система» стала крупнейшим акционером Ristango Holding Limited и «Биннофарм Групп», соответственно, с эффективной долей 75,3%. Доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов – 12,5%, ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited – 11,2%. Оставшийся 1% акций Ristango Holding Limited принадлежит миноритарному акционеру – физическому лицу.

«Корпорация планирует продолжить наращивать присутствие в фармацевтическом секторе. Мы уверены в дальнейших перспективах «Биннофарм Групп», которая уже сегодня демонстрирует высокие темпы роста бизнеса и рентабельности: по итогам 9 месяцев 2021 года выручка выросла на 22,1% год к году, а OIBDA на 81,9%. Считаем, что компания может стать одним из основных драйверов увеличения стоимости портфеля активов АФК «Система», – сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

В ноябре компания «Биннофарм Групп» объявила о размещении на Московской бирже облигаций на 3 млрд руб. со сроком размещения 15 лет.

Фото: sistema.ru

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