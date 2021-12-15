Moderna будет производить вакцины на заводе в Австралии

Moderna заявила о том, что планирует производить миллионы мРНК-вакцин от COVID-19 в Австралии. Компания договорилась о создании предприятия, которое станет одним из крупнейших за пределами Европы и США, с правительством страны, пишет Reuters.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что завод в штате Виктория, как ожидается, будет производить до 100 млн доз вакцины каждый год, и начнет свою работу в 2024 году. «Двигаясь вперед с этим новым партнерством, мы создаем…наш суверенный потенциал по производству этих вакцин здесь, в Австралии», — рассказал Моррисон репортерам в Мельбурне.

Моррисон не уточнил финансовых деталей сделки, но австралийские СМИ сообщали, что соглашение может оцениваться примерно в 2 млрд австралийских долларов (1,43 млрд долл.).

В октябре Moderna заявила, что планирует инвестировать до 500 млн долл. в строительство завода в Африке, который будет производить до 500 млн доз мРНК-вакцин каждый год, включая вакцины против COVID-19.

В мае компания BioNtech объявила о плане создания нового завода в Сингапуре, который будет иметь расчетную мощность в несколько сотен миллионов доз мРНК-вакцин в год. Он будет введен в эксплуатацию в 2023 году.

Moderna сделала заявление об открытии завода на фоне того, как австралийский штате Новый Южный Уэльс со столицей в Сиднее сообщил о самом большом ежедневном росте случаев COVID-19 с момента окончания почти четырехмесячного карантина в октябре.

Несмотря на всплеск новых инфекций, официальные лица страны заявляют, что новые ограничения в Сиднее разворачивать не планируется. Они также призывают людей делать бустерные уколы. Австралия смогла обеспечить двумя дозами вакцины почти 90% населения старше 16 лет и сократила время до ревакцинации после появления случаев заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон» в стране.

Николай Соколов

pharmvestnik