Pfizer покупает разработчика средств от язвенного колита и болезни Крона за 6,7 млрд долларов

Pfizer приобретет компанию Arena Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов от болезней желудка и кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона. Сумма сделки составит 6,7 млрд долл. Ожидается, что она будет закрыта в первой половине 2022 года.

Pfizer заявила о том, что приобретет разработчика лекарственных средств от болезней желудка и кишечника Arena Pharmaceuticals за 6,7 млрд долл. Акции компании оценены в 100 долл. за штуку, что выше их рыночной цены, которая на последних торгах подскочила на 83,7% и составила 91,9 долл. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.

Это последняя сделка, которую Pfizer заключила в этом году с целью расширения своего лекарственного портфолио. В прошлом месяце компания также приобрела иммуноонкологическую компанию Trillium Therapeutics за 2,22 млрд долл, которая занимается разработкой терапий для лечения рака крови.

Сделка с Arena поможет Pfizer получить доступ к ведущему препарату компании etrasimod, который испытывается против язвенного колита, а также против болезни Крона и обоих типов воспалительных заболеваний кишечника, вызывающих язвы в пищеварительном тракте.

Мировой рынок воспалительных заболеваний кишечника составляет 20 млрд долл., что делает его прибыльной целью для крупных фармкомпаний, пишет Reuters. Ранее в этом году американское FDA одобрило препарат другого крупного игрока, Bristol Myers Squibb, под названием Zeposia для лечения язвенного колита.

Аналитик из Jones Trading Пракхар Агравал рассказал Reuters, что в ходе промежуточного испытания etrasimod продемонстрировал лучшие, чем Zeposia, результаты. Препарат также имеет ряд других преимущества, таких как раннее наступления облегчения симптомов после приема..

«Etrasimod потенциально может стать лучшим в своем классе препаратом по этим показаниям и может стать блокбастером на несколько миллиардов долларов только для болезни Крона и язвенном колите, и мы прогнозируем выручку с поправкой на риск в размере 3,8 млрд долл.», — говорит он.

Pfizer также разрабатывает другое лекарство от язвенного колита, хронического воспалительного заболевания кишечника, которым в США страдают 3 млн человек. В настоящее время средство находится на промежуточном этапе испытаний, которые предположительно будут завершены к концу следующего года.

Николай Соколов

pharmvestnik