Главой экспертного совета по развитию фармпромышленности в комитете ГД назначен Андрей Горохов

Главой экспертного совета по развитию фармпромышленности в Комитете Госдумы по охране здоровья назначен Андрей Горохов. Всего в профильном комитете создано двенадцать экспертных советов.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Андрей Горохов назначен главой экспертного совета по развитию фармпромышленности. Об этом депутат сообщил в Facebook, на запись обратил внимание портал «ФармПром.рф». Всего при комитете создано двенадцать экспертных советов.

По словам Горохрова, в экспертный совет войдут специалисты, которые помогут решению и стимулированию развития российского фармпроизводства.

«Доступные, качественные лекарства отечественного производства такой же вопрос национальной безопасности, как и обеспечение продовольствием. Мы помним, как с началом пандемии закрылся Китай, основной поставщик фармацевтического сырья, и под угрозой оказался выпуск лекарств по всему миру», – отметил депутат.

Андрей Горохов, владелец компании «Инфамед К», избран депутатом нового созыва Госдумы. Он возглавил список парламентариев, чей доход составляет свыше 50 млн руб.

Фото: facebook.com/AndGorohov

Елена Сидорова

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