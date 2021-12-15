Отменена госрегистрация лекарственного препарата «Депакин»

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение отменить государственную регистрацию и исключить лекарственный препарат «Депакин» из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
«Депакин» (Вальпроевая кислота) – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 400 мг; производитель – Санофи С.п.А., Франция. Противоэпилептическое средство.
Кроме того, Минздрав РФ решил исключить фармацевтическую субстанцию Симвастатин из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).
Симвастатина гранулы (Симвастатин) – субстанция-гранулы; производитель – Мерк Шарп и Доум ЛТД, Великобритания.
Министерство разместило документы на портале госреестра 13 декабря.