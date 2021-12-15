Создана модификация «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса Главой экспертного совета по развитию фармпромышленности в комитете ГД назначен Андрей Горохов » Отменена госрегистрация лекарственного препарата «Депакин» Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение отменить государственную регистрацию и исключить лекарственный препарат «Депакин» из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). «Депакин» (Вальпроевая кислота) – лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 400 мг; производитель – Санофи С.п.А., Франция. Противоэпилептическое средство. Кроме того, Минздрав РФ решил исключить фармацевтическую субстанцию Симвастатин из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Симвастатина гранулы (Симвастатин) – субстанция-гранулы; производитель – Мерк Шарп и Доум ЛТД, Великобритания. Министерство разместило документы на портале госреестра 13 декабря. gxpnews