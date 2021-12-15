Создана модификация «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса

Как заявил в эфире телеканала «Россия-24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, центр уже разработал модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавирусной инфекции, она проходит первый этап клинических испытаний.

«Пока нет никаких доказательств того, что «омикрон» вытеснит дельта-штамм. В этом случае, возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

По словам главы Центра Гамалеи, в случае вытеснения дельта-штамма коронавируса омикрон-штаммом «необходимо будет заменить вставку, кодирующую, определяющую защиту к дельта-штамму, на вставку, которая будет определять защиту к омикрон-штамму, такие конструкции уже созданы».

Александр Гинцбург сообщил, что первые данные об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма COVID-19 могут быть получены на следующей неделе. Если эффективность препарата против этого штамма будет в два-шесть раз ниже, чем против уханьского штамма, то менять вакцину не придется.

9 декабря Гинцбург заявил, что вопрос об изменении «Спутника V» под омикрон-штамм решится через две недели.

РФПИ ранее назвал время появления на рынке «Спутника V» от омикрон-штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, который обнаружили на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Согласно заявлению ВОЗ, у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», так как может сказаться на эффективности вакцин. По предварительной информации, у штамма повышенная способность к распространению.

gxpnews