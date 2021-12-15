Нигерия уничтожит миллион доз вакцин от COVID-19

Нигерия уничтожит около одного миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции с истекшим сроком годности. Об этом заявил глава Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи страны Фейсал Шуаиб, сообщило агентство Reuters.

Как он подчеркнул, Нигерия согласилась принять от стран-доноров вакцины от коронавируса со сроком хранения, близким к предельному, в условиях дефицита препаратов и с тем, чтобы попытаться быстро их использовать. Но для задействования в национальной программе вакцинации всех полученных таким образом партий не хватило времени.

По словам Шуаиба, точную дату уничтожения миллиона доз вакцин сейчас согласовывают с правительством.

На сегодня в Нигерии использовали 11,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. Полный прививочный курс прошли 3,8 миллиона человек (1,9% населения страны).

В другой западноафриканской стране – Сенегале – за последние два месяца истек срок годности 200 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции, срок годности еще 200 тысяч истекает в конце декабря.

Ранее стало известно, что Нигерия привлечет $30 млн для строительства завода по производству вакцин.

gxpnews