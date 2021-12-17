ФАС проверит цены на ПЦР-тестирование на COVID-19 в лабораториях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по просьбе членов Комитета Госдумы по безопасности проверит стоимость ПЦР-тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. По словам депутатов, сейчас такие исследования в частных клиниках и лабораториях стоят от 1,5 тысячи рублей при себестоимости тестового набора 150–300 рублей. Аналогичную проверку ФАС уже проводила в июне 2021 года после заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о необоснованном росте цен на тестирование и затягивании получения результатов. Тогда ведомство не нашло серьезных нарушений. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по просьбе членов Комитета Госдумы по безопасности проверит стоимость ПЦР-тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. По словам депутатов, сейчас такие исследования в частных клиниках и лабораториях стоят от 1,5 тысячи рублей при себестоимости тестового набора 150–300 рублей. Аналогичную проверку ФАС уже проводила в июне 2021 года после заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о необоснованном росте цен на тестирование и затягивании получения результатов. Тогда ведомство не нашло серьезных нарушений.

По данным «Эха Москвы», совместно с ФАС анализом ценообразования займутся и комитеты Госдумы по промышленности и защите конкуренции.

О проблеме с ростом цен на ПЦР-тестирование на COVID-19 начали говорить после постановления Роспотребнадзора о сокращении действия результатов ПЦР-тестов до 48 часов в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон». Ранее тест считался действительным в течение 72 часов.

Сейчас частные лаборатории предлагают пройти обычное ПЦР-тестирование – в «Инвитро», например, такое исследование обойдется в 2 540 рублей (с учетом забора материала), в «Гемотесте» – 2 300 рублей, а в «Хеликс» – 1 740 рублей. Кроме того, среди услуг лабораторий есть так называемое срочное ПЦР-тестирование (стоимость возрастает на несколько сотен рублей), а также сверхсрочные тесты, результаты которых будут готовы в течение 2–5 часов. Цена последних варьируется от 4 до 7,9 тысячи рублей.

В конце июня 2021 года Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору взять под контроль проблему с ростом цен на ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию и затягиванием получения их результатов. Глава ведомства Анна Попова обратилась в ФАС с поручением проверить все случаи подорожания таких исследований. Крупные игроки рынка тогда сообщали Vademecum, что стоимость ПЦР-тестов не менялась и что это не планируется. В ГК «Медси» заверили, что запланировали снижение стоимости анализов. Проведенная ФАС проверка не выявила в частных лабораториях и медорганизациях нарушений, связанных с ростом цен на ПЦР-тестирование.

В октябре Роспотребнадзор установил, что предельный срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 для профильных учреждений должен составлять 24 часа, а не 48, как ранее. Время отсчитывается с момента поступления биологического материала до получения результата пациентом. Правки внесли в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые были утверждены постановлением главного государственного санитарного врача №15 от 22 мая 2020 года.