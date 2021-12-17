«Нацимбио» в 2021 году поставил в регионы 99,9 млн доз вакцин FDA прекратило КИ препарата MSD против ВИЧ-инфекции » Минздрав исключил из ГРЛС четыре лекарственных препарата и одну фармсубстанцию Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) четыре лекарственных препарата. Кроме того, Минздрав исключил из ГРЛС одну фармацевтическую субстанцию. Это следующие лекарственные средства и фармсубстанция: – «Ципробай» (ципрофлоксацин) – таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг; производитель – Байер АГ, Германия. Противомикробное средство – фторхинолон. – «Орфадин» (нитизинон) – капсулы 2 мг, 5 мг, 10 мг; производитель – Апотэк продукцион энд лабораториер АБ, Швеция. Тирозинемии наследственной средство лечения. – «Индапамид» (индапамид) – таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг; производитель – Хемофарм А.Д. Сербия. Диуретическое средство. – «Ваксигрип» (инактивированная сплит-вакцина для профилактики гриппа) – вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) суспензия для внутримышечного и подкожного введения; производитель – Санофи Пастер С.А., Франция. МИБП – вакцина. – «Бензалкония фторид» – субстанция; производитель – АО «Рафарма», Россия. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. Ранее была отменена госрегистрация лекарственного препарата «Депакин». Кроме того, Минздрав РФ решил исключить из ГРЛС фармацевтическую субстанцию Симвастатин. gxpnews