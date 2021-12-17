«Нацимбио» в 2021 году поставил в регионы 99,9 млн доз вакцин

Холдинг «Нацимбио» направил в регионы весь запланированный на 2021 год объем вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). По заказу Минздрава в медицинские учреждения в 85 регионах России было передано 99,9 млн доз препаратов.

В состав поставок вошли комбинированные и моновакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, паротита, туберкулеза, гепатита B и гриппа. К началу декабря холдинг Ростеха передал в регионы 100% заказанного объема.

«В этом году впервые для иммунизации населения была направлена детская комбинированная вакцина Вактривир от кори, краснухи и паротита. Разработка комбинированных вакцин имеет высокое социальное, экономическое и медицинское значение, так как позволяет сокращать количество инъекций для пациента, снижает нагрузку на врачей и способствует расширению охвата прививками», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

«Нацимбио» с 2015 года выступает единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

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