Минпромторг предложил увеличить срок действия заключения о российском происхождении препаратов

Срок действия заключения Минпромторга о российском происхождении лекарственных препаратов может быть увеличен с одного года до трех лет. Внести изменения предложило само министерство. Также ведомство предлагает полностью перейти на электронный документооборот при подаче заявки и получении разрешения.

Министерство промышленности и торговли предложило увеличить срок действия заключения о российском происхождении продукции, в том числе лекарственных препаратов, до трех лет. Сейчас такой документ действителен в течение года. Соответствующий проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 719» опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Такое заключение Минпромторга является одним из возможных документов, подтверждающих российское происхождение продукции при применении правила «третий лишний». Это закреплено в Постановлении Правительства РФ № 1289 от 30.11.2015 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проект постановления также предусматривает полный переход на электронный формат взаимодействия между Минпромторгом, Торгово-промышленной палатой и заявителем.

Изменения нацелены на снижение административных барьеров для бизнеса, указал глава Минпромторга Денис Мантуров. «Нашей задачей было упростить механизм и повысить его удобство. Мы увеличиваем срок действия заключения о российском происхождении по всем товарам до трех лет, предусматриваем полный переход на онлайн-формат взаимодействия на базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП), а также внедряем возможность доработки заявления и документов в случае замечаний без отказа в выдаче заключения», — пояснил он.

К тому же, согласно пояснительной записке к документу, Минпромторг предлагает передать ведомству полномочия по утверждению критериев к промышленной продукции в рамках постановления № 719 «в целях оптимизации законодательных процессов». Ежегодно в постановление № 719 вносится порядка 10—15 изменений, уточняется в пояснительной записке. Сейчас эти полномочия закреплены за правительством.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Маргарита Грошева

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