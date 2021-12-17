Bayer решила делать экологичную упаковку для безрецептурных препаратов

Компания Bayer заявила, что потратит 100 млн евро на переход к экологичным упаковкам для безрецептурных препаратов и биодобавок. Такое решение станет частью более масштабной стратегии компании по борьбе с глобальным потеплением. Экологические обязательства берут на себя и другие фармкомпании, такие как AstraZeneca, Novartis, GlaxoSmithKline и Biogen.

Подразделение Bayer по потребительскому здравоохранению потратит 100 млн евро на переход на экологичную упаковку для всех безрецептурных лекарств и биодобавок. Об этом пишет FiercePharma.

В 2019 году Bayer уже обещала внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением, взяв на себя обязательства перестать оказывать воздействие на климат к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

Теперь компания хочет, чтобы все упаковки подразделения производились в среднем на 50% из вторичного сырья, а вся закупаемая бумага к 2030 году поступала из экологически чистых источников.

К концу этого года все упаковочные ящики компании будут состоять на 80% из переработанных материалов. Bayer также начала использовать бумагу, поставленную из так называемых «экологично управляемых лесных хозяйств» для некоторых брендов, включая препарат от аллергии «Кларитин» и болеутоляющее Aleve.

Компания также будет инвестировать в проекты повышения энергоэффективности и увеличивать использование возобновляемых источников энергии, а также сотрудничать с конкурентами для коллективного решения проблемы климата.

Это не единственная компания, в последние годы взявшая на себя аналогичные экологические обязательства. Так, AstraZeneca выделила 1 млрд долл. на сокращение выбросов к 2025 году.

Novartis и GlaxoSmithKline в свою очередь пообещали достичь углеродной нейтральности (то есть нулевых выбросов углекислого газа) к 2030 году. А Biogen реализует инициативу по отказу от ископаемого топлива к 2050 году на 250 млн долл.

Николай Соколов

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