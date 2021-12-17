Sanofi и GSK переносят публикацию данных о бустерной дозе вакцины от COVID-19

Sanofi и GSK перенесли на следующий год публикацию данных о бустерной вакцине против COVID-19. При этом компании заявили, что препарат обеспечивает хороший иммунный ответ.

Sanofi и GlaxoSmithKline заявили о том, что ожидают данных III фазы клинических испытаний бустерной дозы вакцины от COVID-19 в I квартале следующего года, об этом говорится на сайте компании. Ранее данные планировалось получить к концу этого года.

Компании отметили, что им нужно больше времени, чтобы протестировать препарат на большем количестве людей, прежде чем они смогут предоставить данные регуляторам. «Чтобы предоставить регулирующим органам необходимые данные для подачи [заявки] на бустерную вакцину, испытания будут продолжаться, результаты ожидаются в I квартале 2022 года», — пишут Sanofi и GSK.

При этом французский и британский производители заявили, что согласно предварительным данным бустерная вакцина обеспечивает сильный иммунный ответ, а проблем безопасности выявлено не было.

Бустерная прививка была протестирована на пациентах всех возрастных групп, которые до того получили одну из четырех вакцин — AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer. Бустерную дозу вводили в период от четырех до десяти месяцев после прохождения первичной вакцинации. Вариант «Омикрон» во время испытаний не был задействован.

«Предварительные результаты клинического исследования [бустера] VAT0002, посвященного изучению его безопасности и иммуногенности, показали, что количество нейтрализующих антител увеличилось в 9–43 раз независимо от полученной изначально вакцины у всех протестированных возрастных групп», — заявила Sanofi.

Тем не менее из-за этой задержки в разработке компании еще больше отстают от конкурентов, производящих вакцины от COVID-19, пишет Reuters. Производители вынуждены начать новое клиническое испытание вакцины-кандидата после того, как испытания в прошлом году показали недостаточный иммунный ответ у пожилых людей.

В мае компании заявили, что смогли улучшить вакцину и что она может быть одобрена к концу года, хотя изначально препарат планировалось одобрить в начале года.

Николай Соколов

pharmvestnik