В Перми вынесен обвинительный приговор по делу об ограничении конкуренции на аукционах ЛПУ

В Перми вынесен обвинительный приговор по делу об ограничении конкуренции на рынке медицинского оборудования и расходных материалов. Уголовное дело было заведено по материалам пермского УФАС.

Индустриальный районный суд Перми признал виновными владельцев компаний «Аргос» и «Техника медицины» в ограничении конкурении (п.«а» ч.2 ст.178 УК РФ). Денис Степанов и Вероника Коновалова получили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Подсудимые свою вину не признали, сообщили «ФВ» в пресс-службе Индустриального районного суда.

Пермское УФАС выявило картельный сговор в январе прошлого года. По данным антимонопольного органа, договоренность о поддержании высоких цен на торгах заключили четыре фирмы: ООО «Аргос», ООО «Техника медицины», ООО «ПермМедСервис» и ООО «Островит». В 2016—2019 годах они синхронно участвовали в аукционах и победили в 29 из них. Сумма ущерба от картельного сговора, по подсчетам Пермского УФАС, превысила 58 млн руб. Большинство аукционов поставщики медоборудования и расходных материалов разыграли между собой, даже не появляясь на торгах, — ставки за них делали аукционные роботы.

УФАС оштрафовало «Аргос» — на 400 тыс. руб., «Технику медицины» — на 50 тыс. руб. Впоследствии второй фирме удалось отменить штраф ввиду истечения срока привлечения к ответственности, а первая — получила отказ, и судебный акт о признании наказания обоснованным вступил в законную силу.

Материалы дела о картеле были переданы в УМВД Перми и вылились в уголовное дело.

Екатерина Погонцева

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