Вариант «Омикрон» может обходить защиту ряда вакцин и почти всех моноклональных антител

Против нового варианта коронавируса «Омикрон» неэффективна большая часть моноклональных антител, говорится в препринте нового международного исследования. Также против «Омикрона» снижается действие ряда вакцин, включая Sinopharm, J&J и «Спутник V». Другое исследование подтверждает сниженную эффективность вакцины Pfizer и CoronaVac.

Международная команда исследователей оценила эффективность вакцин и моноклональных антител, направленных против рецептор-связывающего домена коронавируса. Результаты испытаний опубликованы на портале bioRxiv в виде препринта.

Недавно обнаруженный в Южной Африке вариант «Омикрон» имеет 37 мутаций в спайковом белке, при этом 15 из них находятся в рецептор-связывающем домене (RBD).

Специалисты испытали разные типы вакцин против нового варианта коронавируса. Образцы крови людей, вакцинированных препаратами Sinopharm, J&J и «Спутник V» не смогли нейтрализовать новый вариант «Омикрон». Такие закономерности получены практически у всех пациентов. В то же время при вакцинации препаратом Moderna, Pfizer и AstraZeneca образцы крови сохраняли активность против «Омикрона», но нейтрализующая активность снизилась в 33, 44 и 36 раз соотвественно по сравнению с первым вариантов вируса из Уханя. При этом исследователи отмечают, ранее переболевшие и впоследствии вакцинированные люди сопротивлялись вирусу лучше.

Также ученые выяснили, что из 44 моноклональных антител только шесть препаратов продемонстрировали in vitro эффективность против «Омикрона». Среди них sotrovimab, разработанный GSK и Vir Biotechnology.

В исследовании использовались образцы крови пациентов, переболевших COVID-19 и привитых одной из вакцин. Они собирались в первом случае через 14—28 дней после появления симптомов заболевания, а во втором случае — через 7—10 месяцев после вакцинации.

Другое исследование, препринт которого опубликован на портале medRxiv, также подтверждает сниженную эффективность вакцины Pfizer против «Омикрона». У вакцинированных этим препаратом нейтрализующая активность антител против двух линий «Омикрона» (HKU691 and HKU344-R346K) наблюдалась в 20% и 24% случаев соответственно. Это в 36—40 раз ниже по сравнению с уханьским вариантом.

После иммунизации вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac образцы крови не смогли нейтрализовать вирусы обеих линий.

В исследовании ипользовалась плазма крови 25 привитых вакциной Pfizer и 25 привитых препаратом Sinovac пациентов.

В Центре им. Гамалеи считают, что ученые используют нерепрезентативную выборку образцов сыворотки.

«В исследовании используются образцы с более низким уровнем нейтрализации SARS-COV-2, чем у вакцины AstraZeneca, хотя в более масштабном исследовании в Аргентине, которое основано на репрезентативной выборке, уровень нейтрализующих титров у «Спутника» в 1,8 раза выше благодаря использованию гетерогенного бустирования. Таким образом, используемая выборка не позволяет сделать выводы об эффективности «Спутника» против «Омикрон», — сообщили «ФВ» в пресс-слжубе РФПИ.

Николай Соколов

pharmvestnik