Путин назвал объемы производства российских вакцин в Китае

Россия подписала конракты с шестью китайскими производителями на выпуск более 150 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», сказал Владимир Путин. Он назвал Китай международным центром по производству российских препаратов от COVID-19.

Китай становится международным центром по производству российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявил президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«С самого начала пандемии надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Китай становится международным центром по производству российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими производителями», — заявил российский лидер.

В конце марта Российский фонд прямых инвестиций и китайская биотехнологическая компания Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co договорились о сотрудничестве по производству российской вакцины. Коммерческое производство должно было начаться в мае 2021 года. Всего планировалось произвести 60 млн доз препарата.

1 апреля РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V». Компания получила право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения регуляторами.

Позднее РФПИ и Hualan Biological Bacterin Inc. объявили о сотрудничестве по производству более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V» в Китае.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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