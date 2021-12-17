Директор Bosnalijek Недим Узунович взят под стражу

Директор боснийской фармкомпании Bosnalijek Недим Узунович по решению суда Боснии и Герцеговины от 8 декабря арестован на один месяц. Топ-менеджеру инкриминируется злоупотребление служебным положением во время руководства московским филиалом Bosnalijek в середине «нулевых». По данным боснийских СМИ, расследование по эпизодам началось еще в 2014 году.

В штаб-квартире Bosnalijek в Сараево сообщили, что исполнять обязанности генерального директора временно назначен Аднан Хаджич, бывший до этого финдиректором компании. Офисы и представительства продолжают работать в стандартном режиме, уверяют в Bosnalijek. В московском представительстве компании (Россия – крупнейший зарубежный рынок сбыта для Bosnalijek) заявили: «К текущей деятельности компании упомянутые эпизоды отношения не имеют. Мы работаем в штатном режиме».

Bosnalijek – международная фармкомпания, основанная в 1951 году и базирующаяся в Боснии и Герцеговине. Производит препараты для терапии сердечно-сосудистых, инфекционных болезней, заболеваний нервной и дыхательной систем. Акции Bosnalijek котируются на Сараевской фондовой бирже. Выручка компании за 2020 год составила 136,31 млн марок ($78,6 млн), чистая прибыль – 8,92 млн марок ($5,1 млн).