Первый в мире ангио-КТ Philips выйдет на коммерческий рынок в конце 2023 года

Решение, представленное нидерландским мейджором на международной конференции RSNA 2021, сочетает в себе КТ-визуализацию и ангиографию в реальном времени. Объем инвестиций в проект не раскрывается, общий объем в инновационные разработки Philips оценил в 1,9 млрд евро. Ожидается, что новация будет выходить на локальные рынки с конца 2023 года. Решение, представленное нидерландским мейджором на международной конференции RSNA 2021, сочетает в себе КТ-визуализацию и ангиографию в реальном времени. Объем инвестиций в проект не раскрывается, общий объем в инновационные разработки Philips оценил в 1,9 млрд евро. Ожидается, что новация будет выходить на локальные рынки с конца 2023 года.

Компания интегрировала компьютерный томограф Spectral 7500 и ангиограф Azurion с FlexArm в одно решение для бесшовного и одновременного доступа к двум видам визуализации во время интервенционных вмешательств. При необходимости каждая система может работать автономно, а вторая будет отодвигаться на «парковочное место». Для КТ требуется одно сканирование для более точного планирования минимально инвазивных процедур.

Объем инвестиций в разработку, как и стоимость ангио-КТ на коммерческом рынке, не раскрывается, однако проект входит в общую программу R&D Philips. Ежегодно компания инвестируют в это направление 10% от продаж, в 2020 году сумма составила 1,915 млрд евро.

В компании уточнили, что итоговая цена на рынке не равняется сумме стоимости двух аппаратов, поскольку ангио-КТ оснащен специальными технологиями и программным обеспечением. В компании рассчитывают с конца 2023 года выйти с новинкой на локальные коммерческие рынки в странах присутствия.

Royal Philips – компания-производитель диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковые аппараты), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. В 2020 году выручка от продаж решений для здравоохранения составила 19,5 млрд евро.

Фото: philips.com

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