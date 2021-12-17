«Генериум» вышел из совместного предприятия с Takeda

«Генериум» и Takeda 13 декабря объявили о завершении сделки, согласно которой японская фармкомпания приобрела полный контроль над совместным предприятием (СП) компаний «Эс Джи Биотех» и права на препараты из портфеля «Генериума» – Октофактор (мороктоког альфа), Иннонафактор (нонаког альфа) и Коагил-VII (эптаког альфа активированный), предназначенные для лечения пациентов с гемофилией А, В и ингибиторной формой гемофилии. Владельцем регистрационных удостоверений на препараты является «Эс Джи Биотех». «Генериум» и Takeda 13 декабря объявили о завершении сделки, согласно которой японская фармкомпания приобрела полный контроль над совместным предприятием (СП) компаний «Эс Джи Биотех» и права на препараты из портфеля «Генериума» – Октофактор (мороктоког альфа), Иннонафактор (нонаког альфа) и Коагил-VII (эптаког альфа активированный), предназначенные для лечения пациентов с гемофилией А, В и ингибиторной формой гемофилии. Владельцем регистрационных удостоверений на препараты является «Эс Джи Биотех».

Лекарственные средства войдут в портфель Takeda на территории России, японская фармкомпания продолжит сотрудничество с «Генериумом» по их производству. Последний обеспечит необходимые мощности для производства субстанции и первичной упаковки препаратов.

В «Генериуме» подтвердили Vademecum выход из «Эс Джи Биотех». Представители Takeda в России уточнили Vademecum, что японской фармкомпании в результате сделки перешли все акции СП.

Изначально «Генериум» создал совместное предприятие SG Biotech с ирландским производителем лекарств Shire (куплен компанией Takeda в 2019 году) с целью поставки на российский рынок препаратов от гемофилии, входивших в государственную программу «Семь нозологий» (сейчас «14 ВЗН»). В России СП было зарегистрировано осенью 2016 года.

«Генериум» – биотехнологическая компания, основанная владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2016 году учредителями АО «Эс Джи Биотех» выступили кипрская компания Mastershare Enterprises Limited (ее бенефициарами являются Харитонин и его партнеры – президент «Генериума» Александр Шустер и Егор Кульков), кипрская SG Biotech Limited (51% акций этой компании принадлежит структурам ирландской корпорации Shire, 49% – структурам Харитонина и его партнерам). На тот момент этим учредителям принадлежало 16,5% и 51% соответственно. Еще 32,5% было у физлиц. Крупнейшим миноритарием среди них числился Виктор Харитонин (17,09%), по 6,93% было у его партнеров, бывших заместителей министра промышленности Андрея Дементьева и Андрея Реуса, по 0,52% – у Валерия Егорова, Павла Милейко и Геннадия Швейгерта.

Выручка «Эс Джи Биотех» в 2020 году составила 6,67 млрд рублей, чистая прибыль – 1,92 млрд рублей.