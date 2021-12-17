ФРП выделит 145 млн рублей на производство медицинского кислорода в Челябинской области

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выделение льготного займа в 145 млн рублей на производство жидкого медицинского кислорода в Челябинске. Предполагается, что с помощью дополнительного финансирования инвестор – ООО «Челябтехгаз» – вдвое увеличит мощность производства кислорода (до 52 тонн в сутки), что на 95% закроет потребность медучреждений региона. Общий бюджет проекта оценивается в 291,2 млн рублей. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выделение льготного займа в 145 млн рублей на производство жидкого медицинского кислорода в Челябинске. Предполагается, что с помощью дополнительного финансирования инвестор – ООО «Челябтехгаз» – вдвое увеличит мощность производства кислорода (до 52 тонн в сутки), что на 95% закроет потребность медучреждений региона. Общий бюджет проекта оценивается в 291,2 млн рублей.

С привлечением займа ФРП предприятие запустит дополнительное производство жидкого кислорода мощностью 29 тонн в сутки, а суммарная мощность предприятия составит 52 тонны кислорода в сутки. Из общего объема инвестиций 145 млн могут составить средства, полученные от ФРП по флагманской программе «Проекты развития».

Жидкий медицинский кислород используется как субстанция для производства газообразного медицинского кислорода для поддержки пациентов с COVID-19. По оценкам медиков, «легким» и «средним» пациентам требуется до 10 литров газообразного кислорода в минуту, «тяжелым», на аппарате ИВЛ, – около 45 литров в минуту. Компания рассчитывает обеспечить 95% потребности медучреждений Челябинской области в медицинском кислороде.

По даннным СПАРК-Интерфакс, ООО «Челябтехгаз» на 60% принадлежит Ульяне Беспаловой, на 40% – Евгению Кулагину. В 2020 году компания выручила 321,6 млн рублей, чистая прибыль составила 56,9 млн рублей.

Ситуация с нехваткой медицинского кислорода в России обострилась из-за подъема заболеваемости COVID-19 летом 2021 года. В августе Правительство РФ направило 650 млн рублей из федерального бюджета на приобретение кислородных концентраторов для обеспечения дыхательной терапией пациентов с COVID-19 для 20 больниц.

В начале ноября 2021 года правительство также анонсировало выделение 5 млрд рублей на закупку концентраторов кислорода российского производства с высокой производительностью, а также пообещало субсидировать до 20% стоимости закупки оборудования производителям медицинского кислорода. Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составит 165–700 млн рублей в зависимости от заявленной мощности оборудования.

По оценкам Минздрава РФ, в ноябре 2021 года объем потребления медицинского кислорода медучреждениями в стране достиг 2,9 тысячи тонн в сутки.

Фото: hyosung.com

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