Ученые Гонконга считают вакцины Comirnaty и CoronaVac неэффективными против омикрон-штамма

Используемые в Гонконге вакцины Comirnaty и CoronaVac в объеме двух доз практически не действуют против нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такой вывод сделали микробиологи из Университета Гонконга.

Согласно сообщению на сайте вуза, они направили результаты своего исследования для публикации в журнале «Клинические инфекционные болезни».

Как обнаружили ученые, у большинства людей после введения обеих доз вакцин данных двух типов не вырабатывается достаточный уровень антител против штамма «омикрон». Только у пяти из 25 реципиентов препарата американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech в той или иной степени была нейтрализующая способность против омикрон-штамма. При этом эффективность вакцины снизилась до 20-24%, а по сравнению с исходным штаммом коронавируса SARS-CoV-2 титр нейтрализующих антител против «омикрона» стал меньше в 36-40 раз.

С вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac дело обстоит еще хуже. Сыворотка крови 25 привитых реципиентов (в пределах разведения 1:10) вообще не содержала достаточных для нейтрализации омикрон-штамма антител.

«Исследователи не исключают, что для усиления иммунного ответа против этого варианта потребуется третья доза вакцины, однако ее эффективность еще предстоит определить. Ученые из Университета Гонконга рекомендовали населению как можно скорее получить бустерную дозу, не дожидаясь появления антиковидных препаратов нового поколения», – пишет издание.

Создана модификация «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса, стало известно накануне.

GxP ранее собрал мнения производителей вакцин о новом штамме и эффективности существующей защиты.

gxpnews