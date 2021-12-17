На заводе «Алиум» модернизировали участок по производству лекарств в форме саше

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», входящая в Группу АФК «Система», модернизировала участок по производству лекарственных средств в форме саше на заводе «Алиум» в поселке Оболенск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мощность участка выросла до 50 миллионов саше в год. Компания планирует постепенности перенести производство всех своих препаратов в форме саше на завод «Алиум». В проект было инвестировано 100 миллионов рублей.

«Одна из наших стратегических задач – это поиск возможной синергии между производственными площадками для оптимизации процессов и повышения операционной эффективности. Пошаговая консолидация производства препаратов в саше на заводе «Алиум» в Подмосковье, где мы полностью реорганизовали участок по выпуску этой формы – один из примеров такой синергии», – сказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

По его словам, сначала на модернизированном участке запланирован выпуск противопростудного препарата «Флюкомп». Позже в Подмосковье перенесут производство препарата «Простудокс».

«Форма саше в сегменте симптоматических препаратов от ОРВИ – самая востребованная у конечного потребителя: около 70% спроса приходится на саше и только 30% на таблетки», – отметил Муратов.

К концу 2022 года «Биннофарм Групп» начнет выпускать на «Алиуме» еще три препарата в форме саше. Речь в том числе идет о нестероидном противовоспалительном средстве «Найсулид».

АФК «Система» выкупила у ВТБ долю в «Биннофарм Групп» за 9 млрд рублей, стало известно ранее.

gxpnews