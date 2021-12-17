Центр Гамалеи ответил на исследование о возможности «Омикрона» обходить защиту «Спутника V»

Центр имени Гамалеи счел нерепрезентативным проведенное международной группой ученых исследование, которое установило, что «Спутник V» не смог поразить вариант коронавируса «Омикрон». В центре заявили, что исследователи взяли образец вакцины с более низким уровнем нейтрализации COVID-19, чем у AstraZeneca.

Исследование об эффективности вакцины «Спутник V» против варианта коронавируса «Омикрон», проведенное международной командой исследователей, «целенаправленно использует нерепрезентативную выборку образцов сыворотки». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе РФПИ.

В центре утверждают, что использованная для исследования выборка не позволяет сделать выводы об эффективности «Спутника V» против «Омикрона», потому что ученые взяли образцы с более низким уровнем нейтрализации коронавируса, чем у вакцины AstraZeneca.

«В исследовании используются образцы с более низким уровнем нейтрализации SARS-CoV-2, чем у вакцины AstraZeneca, хотя в более масштабном исследовании в Аргентине, которое основано на репрезентативной выборке, уровень нейтрализующих титров у «Спутника» в 1,8 раза выше благодаря использованию гетерогенного бустирования. Таким образом, используемая выборка не позволяет сделать выводы об эффективности «Спутника» против «Омикрона», — сообщили «ФВ» в пресс-службе РФПИ.

«Другие репрезентативные исследования показали, что вакцина «Спутник» стимулирует сильный и продолжительный Т-клеточный иммунитет – эффективность «Спутника V» против варианта «Дельта» через 6—8 месяцев составляет 80%, в то время как у мРНК-вакцин эффективность через 6 месяцев падает до менее 29%», — говорится в сообщении.

В течение семи дней Центр им. Гамалеи пообещал опубликовать собственное исследование, основанное на репрезентативной выборке образцов сыворотки и показывающее нейтрализующую эффективность «Спутника V» и вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера против варианта «Омикрон».

Согласно проведенному международному исследованию, вакцины Sinopharm, J&J и «Спутник V» не смогли нейтрализовать «Омикрон», также снизилась нейтрализующая активность препаратов AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Григорий Дубов

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