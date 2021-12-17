Takeda выкупила у «Генериума» права на три препарата для лечения гемофилии

ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на препараты мороктоког альфа (ТН «Октофактор»), нонаког альфа ( ТН «Иннонафактор») и эптаког альфа активированный (ТН «Коагил-VII»). Об этом говорится в официальном сообщении «Такеды».

Перечисленные лекарства применяются для лечения пациентов с гемофилией А и В и ингибиторной формой гемофилии. Их производит на своей производственной площадке «Генериум».

По данным AlphaRM, в 2020 году продажи трех препаратов составили 5,25 млрд руб., за 10 месяцев 2021 года – 4,9 млрд руб.

Совместное предприятие «Эс Джи Биотех» в 2016 году создали «Генериум» и Shire. В 2019 году Takeda купила Shire, и права в СП с «Генериумом» перешли ей.

Согласно СПАРК, до завершения сделки 51% «Эс Джи Биотех» принадлежал SG Biotech Limited, 16,5% – Mastershare Enterprises Limited, 32,5% были распределены между Андреем Дементьевым, Валерием Егоровым, Павлом Милейко, Андреем Реусом, Виктором Харитониным и Геннадием Швейгертом.

В 2020 году выручка компании составляла 6,68 млрд руб., прибыль — 1,91 млрд руб.

Первоначально мороктоког альфа, нонаког альфа и эптаког альфа активированный были зарегистрированы компанией «Генериум», в 2017 году владельцем регудостоверений стала «Эс Джи Биотех».

По словам генерального директора Takeda в России Елены Карташевой, компания продолжит сотрудничество с компанией «Генериум» по производству и первичной упаковке указанных продуктов.

Генеральный директор «Генериума» Даниил Талянский пояснил, что сделка проведена в рамках реструктуризации продуктового портфеля производителя, при этом в фокусе внимания остаются разработка и производство препаратов для лечения орфанных заболеваний.

Елена Калиновская

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