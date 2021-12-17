Центр Гамалеи подал патент на формулу вещества для лекарства от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи подал первый патент, который связан с созданием лекарства от коронавирусной инфекции. Позже ученые планируют запатентовать еще ряд соединений. Об этом сообщают «Известия».

Из 500 тысяч вероятных соединений для будущего лекарства ученые выбрали 25-30, ведется их доработка с помощью химического синтеза для большей эффективности. Ученые уже подали патент на формулу вещества, которое может стать основой препарата от коронавируса.

По словам руководителя центра Александра Гинцбурга, сейчас перепрофилированные лекарства подавляют COVID-19 на полтора-два порядка. Гинцбург надеется, что во время начала испытаний препарата на человеке он сохранит «три-четыре порядка такой подавляющей активности».

«Пока идет чисто поисковая работа. Но по технологии создания у нас все есть», – заявил глава Центра Гамалеи.

Как стало известно ранее, Центр имени Гамалеи планирует начать в январе испытания лекарства от COVID-19.

В середине ноября прошел регистрацию первый российский инъекционный препарат прямого действия для лечения коронавируса «Арепливир» (фавипиравир).

gxpnews