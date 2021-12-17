«Нацимбио» в 2021 году поставил почти 100 миллионов доз вакцин от опасных инфекций

Регионы России получили от холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех весь запланированный на 2021 год объем вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). По заказу Минздрава в медучреждения в 85 российских регионах передали 99,9 миллиона доз препаратов от гриппа и других опасных инфекций. Об этом сообщили в пресс-центре Ростеха.

В состав поставок вошли комбинированные и моновакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, паротита, туберкулеза, гепатита B и гриппа. К началу декабря холдинг Ростеха передал в регионы 100% заказанного объема.

«В течение года «Нацимбио» обеспечивал бесперебойную поставку вакцин для плановой иммунизации населения и выполнил обязательства по госконтрактам в полном объеме. Работа велась в условиях возросшей нагрузки: существенная часть логистических мощностей компании была задействована для решения другой важнейшей задачи, поставленной государством – снабжения регионов вакцинами от коронавируса», – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Нацимбио» с 2015 года – единственный поставщик иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории Российской Федерации, для применения в рамках НКПП.

«В этом году впервые для иммунизации населения была направлена детская комбинированная вакцина «Вактривир» от кори, краснухи и паротита. Разработка комбинированных вакцин имеет высокое социальное, экономическое и медицинское значение, так как позволяет сокращать количество инъекций для пациента, снижает нагрузку на врачей и способствует расширению охвата прививками», – сказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

«Вактривир» предназначен для вакцинации детей в 12 месяцев и 6 лет и разработан в рамках стратегии по развитию современных схем иммунизации в России. В состав новой вакцины входят компоненты, произведенные по технологии полного цикла в РФ и зарекомендовавшие себя в ходе многолетнего применения. Препарат способствует формированию устойчивого иммунитета и сводит к минимуму риск заболевания тремя инфекциями сразу при помощи всего одного укола.

Ранее стало известно, что «Нацимбио» увеличит объем поставок противогриппозной вакцины «Ультрикс Квадри».

gxpnews