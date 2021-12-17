NC Logistic отмечает рост спроса на складские услуги на фармалогистическом рынке РФ

По итогам 2021 года можно будет говорить о частичной стабилизации рынка и росте продаж лекарственных препаратов в России, не относящихся к протоколам лечения COVID-19, считает управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. Он отметил, что ситуация с пандемией внесла ощутимые изменения в функционирование логистического рынка.

По его словам, изменения происходили, главным образом, благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны участникам фармацевтического рынка.

«В результате такой господдержки в РФ началось промышленное производство вакцин, увеличился рост объемов производства отечественных лекарственных препаратов, более динамично происходила локализация производства на территории России. На фармацевтическом рынке появились тенденции по слиянию, объединению или поглощению. В рознице произошло снижение за счет заметного влияния (роста) государственных закупок», — сказал Гарольд Власов.

На рост цен лекарственных препаратов коммерческого сегмента также оказала влияние высокая стоимость внедрения решений по маркировке лекарств, производимых в малых количествах за рубежом.

«В итоге на рынке фармацевтической логистики все перечисленные изменения привели к тому, что значительно выросла потребность в централизованных производственных складах для сырья и вспомогательных материалов, а также в складах, в том числе удаленных для карантинной продукции, не выпущенной в гражданский оборот. Кроме того, в связи с массовым производством большого количества антиковидных вакцин стало актуальным обеспечение хранения стоков продукции в режимах ниже -18°C, более востребованным для хранения и обработки товара стал режим от +2 до +8 °C», — добавил управляющий директор NC Logistic.

Он отметил, что в Московском регионе стало расти количество подвижного состава, который отвечает требованиям перевозки фармацевтических грузов +2…+8 °C и ниже -18°C, а в рознице опережающе растут запросы на услуги e-commerce.

Гарольд Власов добавил, что новые тренды на рынке фармацевтической логистики привели к появлению совершенно новых взаимодействий. В частности, аутсорсинг услуг на складские, транспортные и прочие профильные услуги. Как результат произошедшие изменения способствуют активному сотрудничеству, коллаборациям логистических операторов не только между собой, но и с дистрибьюторами, аптечными сетями. В том числе предпринимаются плановые попытки взаимодействия и с e-commerce.

«Однако, несмотря на общее положительное влияние трендов, нельзя не обратить внимание на текущую несбалансированность. Изменились требования к складам в таких аспектах, как локация, назначение, топология и контроль качества по стандартам GDP (Good Distribution Practice — надлежащая дистрибьюторская практика). Все меньше возможностей для организации полноценных фармацевтических складов. Основная причина — низкий процент вакантных складских площадей класса «А», рост ставок арендной платы во вновь возводимых складах и логопарках, что на мой взгляд, приведет к завершению эпохи низких цен и демпинга на услуги склада», — сказал Гарольд Власов.

В связи с преобразованиями на фармацевтическом рынке, логистические операторы сталкиваются с новыми рисками и вызовами. Рынок труда провоцирует рост заработной платы, повышая ее для складского персонала (специализированный складской менеджмент, фармлогисты).

Дополнительно «экосистемы» перегревают рынок труда, создавая высокий спрос на линейный складской персонал. Вследствие этого качественный сотрудник, настроенный на постоянную и стабильную работу, растет в цене. Поэтому если раньше работодатель выбирал работника, то сейчас — наоборот, подчеркнул управляющий директор NC Logistic.

Если говорить о положительных изменениях, то следует отметить, что фармацевтическая индустрия «достойно» преодолела период турбулентности, связанный с пандемией COVID-19 и в полной мере обеспечивает социальную функцию, заключил Гарольд Власов.

gxpnews