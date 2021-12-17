Pfizer представила финальные результаты эффективности Paxlovid против COVID-19

Pfizer представила конечные данные анализа препарата против COVID-19. Согласно этой информации, средство на 89% эффективно в течение трех дней и на 88% в течение пяти дней.

Pfizer опубликовала финальные данные анализа с испытаний препарата Paxlovid против COVID-19. Они подтверждают результаты промежуточного анализа, опубликованные в ноябре, средство на 89% защищает пациентов от госпитализации и смерти в течение трех дней и на 88% в течение пяти дней.

Анализ основан на изучении данных 2,2 тыс. пациентов. На момент начала испытаний все они имели подтвержденный диагноз COVID-19, переносимый в легкой или умеренной форме в течение пяти дней. Также они имели как минимум одно заболевание, которое повышало риск развития тяжелой формы COVID-19.

Количество нежелательных явлений у групп пациентов, принимавших Paxlovid и плацебо, оказалось сопоставимым – 23% и 24% соответственно. Большинство таких эффектов были «умеренными по интенсивности».

Исследование «демонстрирует потенциал кандидатного препарата по спасению жизни пациентов во всем мире», заявил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

«Новые вызывающие беспокойство варианты, такие как «Омикрон», обострили потребность в доступных вариантах лечения для тех, кто заразился вирусом, и мы уверены, что в случае одобрения эта потенциальная терапия может стать важным инструментом, которая поможет справиться с пандемией», — добавил он.

Компания уже поделилась результатами с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и надеется, что агентство одобрит его использование в ближайшие дни или недели, пишет Euronews.

Препарат Pfizer PF-07321332 является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2. Он назначается в сочетании с более старым противовирусным средством ритонавир. Терапия состоит из трех таблеток, которые нужно принимать дважды в день. Средство разрабатывалось почти два года.

Испытания Paxlovid II-III фазы являются частью большого международного клинического исследования, которое проводят более чем в 20 странах мира, в том числе и в России.

Финальные результаты испытаний превзошли данные противовирусного средства от основного конкурента Pfizer, MSD (в США и Канаде — Merck & Co). В ноябре «ФВ» сообщал, что, согласно обновленному анализу результатов с испытаний, препарат MSD оказался эффективен на 30%. Ранее сообщалось, что он способен снижать число госпитализаций и смертей от COVID-19 в 50% случаев.

Николай Соколов

pharmvestnik