В Австралии назревает крупнейшая за год сделка в фарминдустрии на 11,7 млрд долл.

Австралийская компания CSL намерена купить производителя Vifor Pharma за 11,7 млрд долл., соглашение может стать крупнейшим в этом году. С помощью Vifor CSL надеется расширить свой портфель препаратов.

Австралийская биофармацевтическая компания CSL согласилась приобрести фирму Vifor Pharma за 11,7 млрд долл. FiercePharma пишет, что соглашение поможет CSL диверсифицировать свой бизнес, в основном полагающийся на вакцины и продукты, получаемые на основе плазмы крови. С помощью Vifor CSL получит препараты от заболеваний почек и дефицита железа.

Сделка станет крупнейшей в отрасли в этом году. Цена соглашения на 200 млн долл. превысит сумму, которую MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заплатила за покупку компании Acceleron, о чем «ФВ» сообщал в сентябре. При этом стоимость сделки оказалась еще и значительно выше ожидаемой. Две недели назад австралийские СМИ сообщали, что CSL планировала потратить на нее 7,1 млрд долл.

Покупка Vifor предоставит CSL 37 продуктов, которые находятся в разработке. Это на 32% больше, чем есть у компании сейчас. При этом самое продаваемое средство Vifor, железосодержащая добавка «Феринжект», на долю которой приходится 30% продаж, столкнется с конкуренцией дженериков начиная с 2024 года.

«Vifor предоставит выдающуюся команду и ведущий портфель продуктов в области нефрологии, диализа и терапии дефицита железа, а также проверенную стратегию сотрудничества, развития бизнеса и лицензирования, — заявил генеральный директор CSL Пол Перро. — Vifor Pharma также будет расширять свое присутствие на быстрорастущем рынке нефрологии, давая нам возможность использовать научный опыт».

Со своей стороны, Vifor заявила, что ее правление единогласно одобрило это предложение. Крупнейший акционер компании Patinex AG, которому принадлежит 23% производителя, согласился выставить на торги свои акции. Vifor считает, что глобальное рыночное присутствие и возможности по исследованиям и разработкам CSL позволят компании предлагать свои продукты большему количеству пациентов.

«Это предложение предоставляет Vifor Pharma прекрасную стратегическую возможность оптимизировать будущие рыночные возможности и увеличить ценность [компании] для наших акционеров», — говорится в заявлении главы Vifor Жака Тьюрийа.

Николай Соколов

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