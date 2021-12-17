Собянин подписал постановление о расширении программы лекарственного обеспечения онкобольных

Правительство Москвы приняло решение о расширении программы обеспечения онкологических пациентов современной лекарственной терапией. В 2022 году онкобольных будут обеспечивать лекарствами по четырем новым нозологиям.

С 1 января 2022 года таргетные и иммунные препараты будут получать москвичи, страдающие еще четырьмя видами онкологических заболеваний: раком мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. О том что, в столице расширят программу лекарственного обеспечения с шести до 10 видов онкозаболеваний, сообщалось в августе. Теперь соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает портал mos.ru. Таким образом, программа лекарственной терапии охватит около 90% онкологических пациентов, которым показан этот вид лечения

Москва стала первым регионом в России, который досрочно — на три года раньше установленного срока — перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению шести наиболее распространенных видов рака: молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы. С 1 апреля 2019 года пациентам стала доступна таргетная и иммунная терапия.

За 11 месяцев 2021 года по шести видам рака лекарственные препараты получили 34 тыс. пациентов.

Ранее Собянин отмечал, что стоимость лечения пациента с онкологией может достигать 500 тыс. руб. в месяц.

Фото: Игорь Чунусов

pharmvestnik