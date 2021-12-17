«Опора России» попросила ФНС отменить торговый сбор для аптек Москвы

«Опора России» обратилась в ФНС с предложением отменить торговый сбор для аптек, введенный в Москве. Организация также предлагает отказаться от фискальных накопителей и повысить порог УСН.

Общественная организация «Опора России» направила в Федеральную налоговую службу ряд предложений по изменению системы налогообложения аптечных сетей. Организация просит ФНС повысить порог для упрощенной системы налогообложения (УСН), отменить торговый сбор для московских аптек, а также отказаться от фискальных накопителей.

Отмена торгового сбора для аптек

Свою просьбу об отмене торгового сбора в «Опоре» аргументируют падением товарооборота. Отмечается, что торговый сбор аптеки платят не от суммы продаж, а с площади торгового зала. Кроме того, аптечные организации по выполняемым ими функциям должны относиться к здравоохранению. «Опора России» совместно с ААУ и НФП ведут активную работу по получению дополнительного кода ОКВЭД для аптек.

В 2014 году в Налоговый кодекс была введена глава, посвященная новому «торговому сбору». Согласно ей до принятия соответствующего закона вводить торговый сбор на своей территории могут только города федерального значения. Сегодня торговый сбор применяется только в Москве.

Как пояснили «ФВ» в «Опоре России», размеры ставок торгового сбора различаются в зависимости от района и размеров занимаемой торговой площади. Минимальная ставка, если площадь объекта до 50 кв. м, составляет 18,9 тыс. руб. за объект. В центральном районе ставка объекта с такой же площадью составит уже 54 тыс. руб. за объект. Если площадь объекта составляет свыше 50, 150 или 300 кв. м, то ставка торгового сбора рассчитывается на 1 кв. м торговой площади и в зависимости от района Москвы (минимальный размер сбора — 378 руб. за один кв. м).

Упрощенная схема налогообложения

Организация также предлагает увеличить предельный размер доходов, позволяющий аптечным сетям использовать упрощенную систему налогообложения, с 200 млн до 400-500 млн руб. «Переход малых аптечных предприятий (сеть из 5-6 аптек) с годовым товарооборотом более 200 млн руб. с УСН на ОСНО грозит им гарантированным разорением, так как налоговая нагрузка увеличится в 3-5 раз», — заявляют в «Опоре».

Это не первый раз, когда аптеки выступают за повышение порога упрощенной схемы налогообложения. Ранее с соответствующей инициативой к Госдуме обращался Альянс фармассоциаций.

Увеличение налоговой нагрузки грозит закрытием малорентабельных сельских аптек, которые не выходят на значимую прибыль даже при УСН — такие аптеки содержатся за счет других структурных сетевых подразделений, заявляют в организации. В «Опоре» уверены, что если предельный размер годовой выручки не будет увеличен, то часть организаций прекратит реализацию наркотических и психотропных веществ и закроет отделы по изготовлению индивидуальных лекформ по рецептам врачей — эти виды деятельности убыточны даже при упрощенном налоговом режиме. «Произойдет сокращение рабочих мест, сократятся выплаты в бюджет», — следует из обращения.

Короткие сроки на предоставление документов

В своем обращении «Опора России» акцентирует внимание и на избыточных требованиях к документам в рамках налоговых проверок. Согласно статье 93 НК РФ, проверяющие органы вправе запрашивать у налогоплательщика любые документы — при этом на их предоставление дается срок в 10 дней, следует из обращения организации. Это, по мнению представителей общественной организации, дает налоговым органам неограниченные права по требованиям документации. Организация просит снизить нагрузку налогоплательщиков, связанную со сбором и подготовкой большого объема документов, а также ограничить в НК РФ порядок истребования органами документов.

Отказ от фискальных накопителей в аптеках

Организация также поднимает вопрос о проблемах использования контрольно-кассовой техники аптек. Как заявляют в «Опоре», формы фискальных накопителей (ФН) часто меняются, что ведет к денежным затратам для бизнеса, которому приходится подстраиваться под меняющиеся законы. «Например, организация планово закупила в начале года ФН с передачей данных 1.1, а потом приняли постановление, что для маркированного товара теперь подходит только 1.2», — приводят в обращении пример из практики.

Представители организации убеждены, что от фискальных накопителей можно отказаться полностью, поскольку в аптечной организации все чеки проходят онлайн и сохраняются у оператора ОФД.

Эти и другие технические предложения были направлены «Опорой России» в ФНС.

Руслан Мавлиханов

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