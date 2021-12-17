В Белоруссии одобрили вакцину «КовиВак»

Российская вакцина «КовиВак» от Центра Чумакова получила одобрение белорусского Минздрава. В республику поступило более 300 тыс. доз препарата, которые отправлены во все области.

Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины «КовиВак» против COVID-19, сообщает БЕЛТА. Документы, представленные Центром имени М.П. Чумакова, прошли соответствующую экспертизу. В республику поступило более 300 тыс. доз препарата, которые отправлены во все области.

Вакцина зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В ее основе — инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах — Sinovac и Sinopharm, которые также одобрены в Белоруссии. Кроме того в республике разрешено применение российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Также в стране используют китайскую вакцину Vero Cell.

В Белоруссии ведется разработка и собственной вакцины против COVID-19.

Ранее разработчик вакцины заявлял, что уровень защиты от заражения COVID-19 у «КовиВак» составляет 98,4%. При этом от тяжелой формы заболевания эта вакцина защищает на 99,1%.

Фото: Минобрнауки России

Елена Сидорова

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