В ВОЗ ожидают одобрения «Спутника V» в I квартале 2022 года

Высокопоставленный чиновник ВОЗ Ханс Клюге заявил о том, что организация может одобрить «Спутник V» в начале 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что пока не все необходимые документы по препарату направлены в ВОЗ.

Российская вакцина от COVID-19 может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения в I квартале 2022 года. Об этом руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге рассказал в интервью RT.

«Вопросы здоровья, включая вакцины, должны быть вне политики. Мы не должны принимать во внимание страну происхождения [вакцин]… Я разделяю оптимизм Президента Российской Федерации Владимира Путина, что ВОЗ скоро включит «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. В октябре этого года официальные документы были подписаны РФПИ», — заявил Клюге.

«В первом квартале следующего года будет рассмотрен вопрос по одобрению [«Спутника V»] со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — добавил он.

Около двух месяцев назад старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявляла о том, что российский препарат может получить одобрение ВОЗ в ближайшие месяцы при подписании всех необходимых документов. «Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс [оценки ВОЗ вакцины для экстренного использования] продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом», — сказала она. По ее словам, как только будут подписаны необходимые документы, «оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция». Когда состоятся эти инспекции, пока неизвестно.

При этом 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что Россия пока не предоставила ВОЗ необходимую для сертификации «Спутника V» документацию.

«Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться», — передает слова Пескова РБК.

Он отметил, что Россия постепенно адаптируется к новым требованиям и надеется, что итоговый результат окажется положительным. Песков также отверг заявления о том, что российские власти медленно работают в этом направлении.

Фото: euro.who.int

Николай Соколов

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