Центр Гамалеи определил исполнителя исследования новой вакцины от COVID-19

Компания «РИК–Фарма» проведет I-II фазы клинических испытаний новой вакцины Центра Гамалеи для профилактики COVID-19 на основе VLP. Будет оценена эффективность и безопасность внутримышечной и интраназальной форм. Компания единственная подала заявку на участие в аукционе и выиграла его, ранее она выиграла аукцион на подготовку этих исследований.

Центр им. Гамалеи заключил контракт с ООО «РИК-Фарма» на организацию и проведение I-II фаз клинических испытаний вакцины для профилактики COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP) на добровольцах от 18 до 55 лет. Компания единственная подала заявку на участие. Сумма контракта составила 141 млн 629 тыс. руб. Об этом сообщается на портале zakupki.gov.ru.

Ранее «ФВ» писал, что Центр Гамалеи заключил с компанией «РИК-Фарма» контракт стоимостью 8 млн 240 тыс. руб. на организацию этих исследований. На оплату добровольцам планируется сумма 9,2 млн руб. Таким образом, каждый доброволец может получить 10 тыс. руб. за участие в исследовании новой вакцины.

О том, что новая вакцина от Центра Гамалеи разработана с использованием технологии VLP, «ФВ» писал в начале ноября. Тогда же стало известно о начале ее доклинического исследования (на животных). Окончание работ было запланировано на 24 ноября – 20 декабря 2021 года.

У Центра им. Гамалеи, как выяснил «ФВ», в разработке две назальные вакцины против COVID-19. На прошлой неделе был заключен договор на клиническое исследование препарата уже известного «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник») в виде спрея. Им займется компания «Экселлена Рисерч энд Девелопмент». Исследование будет проводится в рамках выполнения государственного задания Центра, указано в договоре. Сумма контракта — 51 млн руб.

Елена Сидорова

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