Суд обязал «Эркафарм» выплатить патентовладельцу «Мирамистина» компенсацию

Арбитражный суд Москвы обязал ЗАО «Эркафарм» выплатить 1,5 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права «Мегаинфарм ГмбХ» на изобретение по евразийскому патенту № 005132. Это изобретение используется для производства препарата под торговым наименованием «Мирамистин». Решение суда не вступило в силу, оно размещено в системе «Мой арбитр».

«Мегаинфарм ГмбХ» является правообладателем евразийского патента на изобретение, которое на территории России используется для производства препарата «Мирамистин» фирмой «Инфамед К». Между тем истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и продает в аптеках средство с антисептическим эффектом для местного применения под наименованием «Средство гигиены полости рта «Мираницин», в составе которого все компоненты вышеназванного препарата. Товар был указан в каталоге ответчика stoletov.ru. Заявитель сделал вывод, что «Эркафарм» использует его изобретение без согласия патентовладельца, и обратился в суд.

Ответчик возражал против суммы компенсации в 2,5 млн руб. и просил снизить ее до 50 тыс. руб. Он указал, что не знал, что данное изобретение запатентовано, поскольку на упаковке товара с обозначением «Мирамистин» отсутствует указание о наличии патента, в открытых реестрах ФИПС также отсутствует информация о патенте на товар с обозначением «Мирамистин», и не имел намерение причинить ущерб истцу.

Экспертиза показала, что круг применения (назначения) спорного товара «Мираницин» существенно меньше, чем «Мирамистина», поэтому говорить об использовании изобретения полностью не приходится.

Учитывая все обстоятельства дела, суд решил снизить размер компенсации до 1,5 млн руб. Решение не вступило в силу и может быть отменено.

Екатерина Погонцева

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