Голикова заявила об отсутствии обращений о регистрации иностранных вакцин в России

Обращений о регистрации иностранных вакцин против коронавируса в России не поступало, пока приоритет отдан отечественным разработкам, заявила Татьяна Голикова. Ранее Михаил Мурашко говорил, что зарубежные фармпроизводители подали такие заявки. Кроме того с ноября прошлого года регистрации ожидает китайская вакцина «Конвидеция».

На данный момент не поступало обращений о регистрации иностранных вакцин против коронавируса в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. По ее словам, пока приоритет отдан отечественным разработкам, поскольку они прошли все стадии проверки эффективности.

Между тем, глава Минздрава России Михаил Мурашко в июле говорил, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин против COVID-19 в России. Он не назвал конкретные препараты, но уточнил, что после одобрения они смогут продаваться. Тогда же «ФВ» стало известно, что документы на получение разрешения на клинические исследования подала одна из американских компаний, производящих вакцины. Пока она не готова раскрыть подробности.

А еще в ноябре 2020 года «Петровакс Фарм» подала документы на регистрацию вакцины «Конвидеция», разработанной китайской компанией CanSinoBiologics. В апреле «ФВ» писал, что Минздрав запросил дополнительные сведения по китайской вакцине от COVID-19. Препарат регистрируется по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства № 441, но до сих пор не получил одобрения.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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